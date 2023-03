Heuschnupfen & Co. Immer mehr Allergiker leiden ganzjährig

Niederrhein · Pollen-Allergiker sind zunehmend das ganze Jahr von Symptomen geplagt. Erle und Haselnussstrauch blühen in diesem Jahr schon seit Januar. Anfang März kommt die Birke an die Reihe. Was hilft im Alltag und Notfall?

02.03.2023, 18:00 Uhr

Die Heuschnupfensaison ist eröffnet: Hasel-Pollen reizen Allergiker. Foto: DPA Foto: dpa/Angelika Warmuth

(RP) Die Winter werden wärmer, die Sommer länger und der Pollenflug nimmt zu. Immer mehr Pollen-Allergiker sind mittlerweile fast das ganze Jahr von Symptomen geplagt. Erle und Haselnussstrauch blühen in diesem Jahr bereits seit Januar. Schon Anfang März wird die Birke, die im Vergleich zu anderen Bäumen deutlich mehr Pollen auf einmal absondert, aktiv werden. Zudem können Insekten, die sich bei den wärmeren Temperaturen wohlfühlen, Allergien auslösen. Apotheken beraten Betroffene, wie sie sich optimal auf die aktuelle Allergiesaison und auf akute Notfälle vorbereiten können. „Zur Eigenbehandlung der Pollenallergie stehen sehr wirksame Arzneimittel zur Verfügung“, erklärt Ulrich Schlotmann, Pressesprecher der Apotheker im Kreis Kleve. Ein Überblick.