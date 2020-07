Anwohnerprotest : Stellplatz-Not an der Xantener Straße

Moers Anwohner Ralf Noch beklagt zu schnelles Fahren, falsches Parken und fehlende Stellplätze für Anwohner. Die Stadt will prüfen, ob „Anwohnerparken“ möglich ist. Die nötigen Zählungen seien wegen der Corona-Epidemie aber verschoben worden.

Bis in die Nullerjahre hatte Ralf Noch keine Parkprobleme. Der 60 Jahre alte Moerser, der mit seiner Familie an der Xantener Straße in der Nähe des Krankenhauses St. Josef wohnt, hatte eine Garagen gemietet. Doch dann riss der Eigentümer die Garage weg, als das Grundstück verkauft wurde. „Seitdem ist es schwer“, sagt der Teamleiter bei Amazon in Rheinberg. „Wenn ich von der Arbeit zurückkomme, finde ist keinen Parkplatz.“