Baugebiet in Moers : Anwohner kämpfen für 100 Jahre alte Eiche

Moers 14 Reihenhäuser und ein Mehrfamilienhaus sollen im Baugebiet Ueltgesforthof entstehen. Den Plänen steht ein imposanter Baum im Weg.

An die 100 Jahre alt, rund drei Meter Stammumfang – imposant: Für Harald Fielenbach ist die uralte Eiche, die hier beschrieben ist und die in Moers an der Grenze zum geplanten Neubaugebiet Ueltgesforthof steht, mehr als ein atemberaubend schöner Baum. „Diese Eiche ist landschaftsprägend“, sagt der Naturschützer. „Bereits auf alten Stadtarchivaufnahmen ist sie zu sehen. So etwas lässt sich nicht ersetzen.“ Trotzdem soll der Baum neuem Wohnraum weichen.

„Grundsätzlich sind Eingriffe ins Grün, also im Zweifel auch das Fällen eines 100 Jahre alten Baumes, im Bereich eines Bebauungsplans möglich“, erklärt Stadtsprecher Thorsten Schröder. „Wenn das nicht so wäre, könnte nirgendwo, wo ein Baum steht, gebaut werden. In solchen Fällen bedarf es immer einer Abwägung.“ Also: Baum gegen neuen Wohnraum – für Harald Fielenbach, aber auch für viele Anwohner und Unterstützer, stünde in diesem Fall eine Entscheidung gegen die Mammut-Eiche in keiner Relation. „Wenn nur zwei, maximal drei der kleinen Parzellen nicht bebaut würden, würde das schon reichen, um den Baum zu retten“, sagt Fielenbach. „Es könnten also rund 90 Prozent des Projekts realisiert werden, ohne, dass die Eiche fallen müsste. Und: Würde der Baum erhalten, würde das das Wohnumfeld der neuen Eigenheime massiv aufwerten.“