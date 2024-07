Anti-Kriegs-Gemälde auf Außenwand Moerser „Picasso“ kreiert eigenes Meisterwerk

Seit einiger Zeit schimmert eine Außenwand am Awo-Regine-Hildebrandt-Haus in völlig neuem Glanz, oder besser gesagt: in prächtigen bunten Farben. Eine Friedenstaube ist zu sehen, Menschen, die ihre Arme hilfesuchend in alle Richtungen strecken, ein Pferd, das vor Schmerz zu schreien scheint. Bewohner Armin Günther ist künstlerisch hochbegabt und hat seiner Kreativität freien Lauf gelassen. Angelehnt an das berühmte Anti-Kriegs-Gemälde „Guernica“ von Pablo Picasso, kreierte der 54-Jährige sein eigenes sehenswertes Meisterwerk, das sogar von der Rheinberger Straße aus gut zu sehen ist.