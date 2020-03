Corona-Infektionen : Ansturm auf Diagnosezentrum in Moers geringer als gedacht

Am Bethanien-Krankenhaus ist das Diagnosezentrum in einem Zelt untergebracht. Foto: Ja/Norbert Prümen (nop)

Moers Nach einer Woche Zwangspause haben am Montag die beiden Abstrichzentren in Moers und Dinslaken ihren Betrieb wieder aufgenommen.

Zumindest am ersten Tag habe sich der Andrang, anders als erwartet, in Grenzen gehalten, teilte der zuständige Kreis Wesel mit. Den generellen Eindruck bestätigt auch Kathrin Stepanow, Sprecherin des Bethanien-Krankenhauses, das in Moers den Betrieb des Kreis-Diagnosezeltes aus eigener Kraft stemmt. So seien am Montag zwischen 10 und 20 Uhr 85 Menschen mit Hausarztüberweisung vorstellig geworden, 66 Abstriche wurden genommen.