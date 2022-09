Anrufe unter Dortmunder Nummer​: Enni warnt vor unseriösen Rohrsanierern in Moers​

Moers Am Telefon drängen sie vor allem ältere Hauseigentümer zu einem schnellen, oftmals überteuerten Geschäft. Wann Abwasserleitung tatsächlich überprüft werden müssen und was der Kanalexperte der Enni rät.

Abwasserleitungen müssen dicht sein, um Grundwasser und Häuser zu schützen. Das schreibt der Gesetzgeber vor. Dennoch müssen Hauseigentümer in Nordrhein-Westfalen die Dichtheit nur überprüfen, wenn der Verdacht auf Schäden besteht oder sie Häuser in Wasserschutzgebieten neu bauen. Die weitverbreitete Unwissenheit über die Gesetzeslage nutzen derzeit Telefonwerber auch in Moers wieder verstärkt für ein schnelles, oftmals überteuertes Geschäft. Frank Büser, Abteilungsleiter für den Bereich Stadtentwässerung bei der in Moers zuständigen Enni Stadt & Service Niederrhein, warnt daher vor überstürzten Aufträgen.