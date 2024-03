Anmeldezahlen liegen vor Das sind die beliebtesten Schulen in Moers

Beliebtestes Gymnasium in Moers bleibt – bezogen auf die Anmeldezahlen – das GFB. Laut Stadt wurden dort 152 Schülerinnen und Schüler angemeldet und eine zusätzliche Klasse gebildet. Am Gymnasium Adolfinum starten im August 135 Schülerinnen und Schüler, am Gymnasium Rheinkamp 117 und am Grafschafter Gymnasium 80.