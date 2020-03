Anmeldezahlen an Moerser Schulen : Gymnasium bleibt beliebteste Schulform

Moers Das Anmeldeverfahren ist abgeschlossen: 929 neue Fünftklässer starten im kommenden Sommer an den weiterführenden Schulen im Moerser Stadtgebiet. Das sind 38 Schülerinnen und Schüler mehr als im Jahr 2019.

Dieser Trend lässt sich in ganz NRW beobachten. Wie der Landesbetrieb IT NRW am Freitag mitteilte verzeichneten im Schuljahr 2019/2020 vor allem die Gesamtschulen Zuwächse: Mit 326.100 besuchen im laufenden Schuljahr zwei Prozent mehr Schülerinnen und Schüler diese Schulform als im letzten Schuljahr. Von den weiterführenden Schulen haben landesweit die Gymnasien – wie in den Vorjahren – im zurzeit laufenden Schuljahr mit 502.585 die meisten Schüler.