Angriff auf Obdachlosen in Moers Obduktionsergebnis erst in zwei bis drei Monaten

Die Frage, ob der Angriff dreier Jugendlicher auf einen 51 Jahre alten Obdachlosen in Moers am Altweiberdonnerstag ursächlich für dessen Tod war, ist noch nicht geklärt. Wie Oberstaatsanwalt Johannes Hoppmann am Montag auf Anfrage mitteilte, steht das rechtsmedizinische Gutachten noch aus. Mit dem Eingang der Ergebnisse – und damit einer endgültigen strafrechtlichen Beurteilung – sei erst in zwei bis drei Monaten zu rechnen, so Hoppmann.