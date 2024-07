Analyse von Immobilienportal Eigentumswohnungen in Moers bleiben bezahlbar

Die Immobilienpreise befinden sich in vielen deutschen Großstädten wieder im Aufwind. In gut der Hälfte der Städte haben sich Eigentumswohnungen seit Jahresbeginn verteuert – in der Spitze um knapp acht Prozent. Das zeigt eine Analyse des Portals Immowelt, in der die durchschnittlichen Angebotspreise von Bestandswohnungen (75 Quadratmeter, drei Zimmer, 1. Stock; Baujahr 1990er Jahre) in 77 ausgewählten deutschen Großstädten zum 1. Januar und 1. Juli 2024 miteinander verglichen wurden. Auch in Moers haben sich Eigentumswohnungen der Erhebung zufolge in diesem Zeitraum verteuert – allerdings nur minimal um 0,4 Prozent.