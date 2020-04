Stadtkirche Moers : Ein Zaun mit Dingen, Ideen und Vorschlägen, die Mut machen

Moers Trotz ausfallender Veranstaltungen möchte die Gemeinde für die Menschen da sein.

Mut machen und eine helfende Hand reichen in der Zeit der Kontaktsperre – das ist der Wunsch des SPD-Politikers Ibrahim Yetim. „Mir geht es um die Familien, denen jetzt die Ideen ausgehen, wie sie ihre Kinder beschäftigen können“, sagte Yetim am Donnerstag. Seine Idee, einen Mutmacher-Zaun zu installieren, fand bei Stadtkirchen-Pfarrer Torsten Maes Zuspruch. „Das kann ein kleiner Ersatz sein für die Offene Kirche, mit der wir normalerweise an den Markttagen zum Innehalten einladen“, erzählte Maes. Denn trotz ausfallender Veranstaltungen möchte die Gemeinde für die Menschen da sein. So soll die Mutmacherzaun-Aktion bis Ende April immer an den Markttagen von 9 bis 13 Uhr stattfinden.