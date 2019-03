Moers: Amprion informiert über neue Stromleitung

Moers Beim „Bürgerinfomarkt“ in der Enni-Eventhalle konnten Besucher Mitarbeitern des Netzbetreibers Fragen stellen.

Wer sich schon immer mal aus erster Hand über die neue Stromtrasse informieren wollte, die der Netzbetreiber Amprion plant, hatte am Donnerstag in der Enni-Eventhalle dazu Gelegenheit. Zahlreiche Schauwände mit Texten und Bildern waren in der Halle aufgebaut, und 17 Amprion-Mitarbeiter standen bereit, Besuchern Auskünfte zu erteilen und ihre Fragen zu beantworten. Bei dem „Bürgerinfomarkt“ ging es um die 42 Kilometer der Stromautobahn zwischen Wesel und St. Tönis. Aber die Moerser waren in erster Linie daran interessiert, was in ihrer Stadt passiert. Vor allem in Meerfeld und Utfort, wo die Leitungen ins Umspannwerk münden, gibt es seit Jahren viel Skepsis und Kritik. Die Bürgerinitiative „Moers unter Hochspannung“ wünscht sich eine öffentliche Diskussionsveranstaltung mit Amprion. Aber die wird es nicht geben. Das Unternehmen wolle lieber im „Vieraugen-Gespräch“ auf individuelle Anliegen der Menschen eingehen, sagte ein Amprion-Sprecher.