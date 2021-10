Am Rathaus in Moers : Die Turmuhr steht still

Am Rathaus in Moers

Moers Ursprünglich stammt der Zeitmesser aus dem Jahr 1956. Erst später, 2010, wurden digitale Elemente zum Uhrantrieb hinzugefügt. Warum das jetzt ein Problem ist.

Aufmerksamen Moersern ist es aufgefallen: Einige Tage lang zeigte die Turmuhr am Alten Rathaus eine falsche Uhrzeit. Seit dieser Woche steht sie komplett. „Die Uhr wurde vorübergehend abgeschaltet, damit der Motor nicht heißt läuft und am Ende womöglich kaputt geht“, sagt Mirjam Beitz von der städtischen Pressestelle.

Darunter: der Funkempfänger, der ein Signal der Atomuhr der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig auffängt und an den Zeitschalter weitergibt. Der wiederum setzt, vereinfacht gesagt, elektrische Impulse ab, die im Normalfall dafür sorgen, dass sich die kleinen und größeren Zahnräder des Uhrwerks drehen und sich die Zeiger bewegen. Im Januar stand die Moerser Rathausuhr allerdings schon einmal still: fast eine Woche lang auf Viertel nach neun. Auch damals lief der Stellmotor in Dauerschleife. Ein alter Kondensator hatte offenbar einen Kurzschluss verursacht.