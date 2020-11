Vorweihnachtsstimmung in Moers : Am Neumarkt leuchtet der „Bürgerbaum“

Am Neumarkt leuchtet der „Bürgerbaum“

Vorweihnachtsstimmung in Moers

Moers Mitarbeiter der Enni und der Firma Bergungsdienst Krause haben auf dem Neumarkt den sogenannten Bürgerbaum aufgestellt. Mit Lichterketten geschmückt, soll die zwölf Meter hohe Weißtanne in der Moerser Innenstadt zumindest ein wenig Weihnachtsstimmung verbreiten.

„Gerade in diesem Jahr, in dem Weihnachten im Schatten der Corona-Pandemie steht und es keinen Weihnachtsmarkt gibt, finden wir es besonders wichtig, an dieser Tradition festzuhalten“, sagte Enni-Vorstand Lutz Hormes.