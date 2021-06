Am Moerser Rathaus : Regenbogenfahne zum EM-Spiel gegen Ungarn

Moers Auf Anregung des Bündnisses haben sich die Mitglieder des Hauptausschusses für eine spontane Regenbogenbeflaggung vor dem Moerser Rathaus am Mittwochabend ausgesprochen. Nur eine Fraktion war dagegen.

Zahlreiche deutsche Städte haben am Mittwoch – während des EM-Fußballspiels Deutschland gegen Ungarn – die Regenbogenfahne gezeigt, um ein Zeichen gegen Homophobie , Transphobie und Diskriminierung zu setzen. Auch in Moers wehte die bunt gestreifte Flagge am Abend im Wind.

Beschließen soll der Stadtrat auf Antrag des Bündnisses in der kommenden Woche auch eine allgemeinverbindliche Regelung, die besagt: Jedes Jahr zum Internationalen Tag gegen Homophobie und Transphobie am 17. Mai sowie zum Christopher Street Day am 28. Juni soll die Regenbogenfahne aufgezogen werden. Der Beschluss soll so lange Gültigkeit haben, bis die Diskriminierung von Homosexuellen beseitigt ist. Das Datum des Internationalen Tags gegen Homophobie wurde zur Erinnerung an den 17. Mai 1990 gewählt, als die Weltgesundheitsorganisation beschloss, Homosexualität aus ihrem Diagnoseschlüssel für Krankheiten zu streichen. Zur Europawoche Anfang Mai und am 17. Mai dieses Jahres wurde die Regenbogenflagge vor dem Moerser Rathaus erstmals gehisst.