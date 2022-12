Feuerwehrmann leicht verletzt Garagenbrand in Moers sorgt für Verkehrsbehinderungen

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Mittag eine Garage an der Straße Am Hühnerort in Brand. Verkehrsteilnehmende werden gebeten, an dieser Stelle besonders vorsichtig zu fahren.

15.12.2022, 14:53 Uhr

Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmer, vorsichtig zu fahren. Foto: Carsten Rehder/dpa Foto: dpa/Carsten Rehder