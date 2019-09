Kostenpflichtiger Inhalt: Am 14. September : Moers bekommt einen Japan-Tag

Die Trommelgruppe Arashi Daiko wird den Japan-Tag eröffnen. Foto: Japanisches Generalkonsulat Düsseldorf

Moers Am 14. September wird das Fest am Gymnasium in den Filder Benden mit dem Japanischen Generalkonsulat Düsseldorf erstmals stattfinden. Japanisch hat an der Schule mittlerweile schon Tradition.