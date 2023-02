Karneval in Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheurdt Möhnen an die Macht!

Es kam, wie es kommen musste: Der Rathaus-Hirte Ralf Köpke konnte sich in seinem Dienstzimmer noch so gut verschanzen, in Nullkommanix war er den Schlüssel los, nachdem die Möhnen sich den Weg in Rathaus gebahnt hatten. „Der Widerstand war noch nie so groß wie in diesem Jahr“, behauptete Köpke. Das lassen wir mal so stehen.