Altweiber 2024 So lief der Rathaus-Sturm in Moers

„Ich bin wie ein Strahl am Horizont“, sagte der ganz in Silber kostümierte Max/Christoph. Von „Silberstreif“ wollte er nicht reden. „Wir haben die Haushaltsgespräche noch vor uns“. Und angesichts der Haushaltslage der Stadt sei Silber knapp. Was folgte, war ein flottes Geplänkel mit Obermöhne Maria Driske. Mit Silber konnten die schwarzen Weiber dem Stadtoberhaupt nicht dienen, wohl aber mit einer neuen Feinripp-Unterhose, die der Bürgermeister denn auch gleich über sein kosmisches Kostüm streifen durfte. Er trug das Teil wie ein Gentlemax.