Straßenbeleuchtung in Moers : Altstadtleuchten werden saniert

Beim Auftakt des ‚Comedey Arts Festival‘ in der Moerser Altstadt rückte vor einigen Jahren auch eine Altstadtlaterne in den Mittelpunkt des Geschehens. Foto: Engel-Albustin, Bettina (ega)

Moers 75 Retro-Laternen sollen laut Enni bis Ende 2023 mit intelligenter, energiesparender LED-Technik ausgerüstet sein. Nach Repelen ist jetzt die Innenstadt dran. Warum das auch Vorteile für die Moerser Weihnachtsbeleuchtung hat.

Sie haben einen besonderen Charme und gehören zur Moerser Altstadt wie die Zwergengassen-Zwerge und das Preußen-Denkmal: die historischen Altstadt-Leuchten – hübsch anzusehen, bislang aber wenig energieeffizient. Das soll sich ändern. 75 Retro-Laternen in Repelen und der Innenstadt sollen, wie berichtet, bis Ende 2023 mit intelligenter, energiesparender LED-Technik ausgerüstet sein. Im nördlichen Moerser Stadtteil sind die Arbeiten bereits erledigt. Rund um die evangelische Kirche – entlang der Straße ‚An der Linde‘ – wurden die Lampen ausgetauscht. Jetzt sind die Leuchten in der Innenstadt dran. Bereits im Oktober will die Enni Stadt & Service 14 der historischen Laternen an der Stein- und der Neustraße sanieren. Damit sind diese Teil eines Mammutprojekts.