Online-Beteiligung in Moers Mehrheit will breiten Streifen mit Atlstadtpflaster

Mehr als 300 Menschen haben sich an einer Online-Befragung der Stadt Moers zur künftigen Gestaltung der Straßenoberflächen in der Fußgängerzone beteiligt. „Die Mehrheit hat sich für einen breiteren Streifen mit Altstadtpflaster ausgesprochen“, teilte die Stadt jetzt mit. „Es gab aber auch viele Hinweise auf Probleme mit der Barrierefreiheit, was für einen schmaleren Abschnitt spricht.“ Alle Varianten böten ausreichend Platz für Gastronomie und Einzelhandel.