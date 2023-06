Der nächste City-Trödelmarkt wird am 6. August stattfinden. Die Bewerbungsfrist beginnt am Montag, 19. Juni, und dauert bis einschließlich 2. Juli. Alle interessierten Trödlerinnen und Trödler können sich nur in dieser Zeit bewerben, und zwar am besten mit dem Onlineformular, das während der Bewerbungsfrist unter www.moers-stadtportal.de auf der Startseite bereitsteht. In Ausnahmefällen sei auch eine schriftliche Bewerbung bei der Moers Marketing möglich (z. H. Frau Weidenfeld, Kirchstraße 27 a/b, 47441 Moers) bewerben. Die Vergabe der Plätze erfolgt im Losverfahren.