Im Altkreis Moers Apotheker kritisieren Pläne für „Behelfs-Apotheken“

Schmerzen, Fieber und Krankheiten treten meist plötzlich auf, besonders bei Kindern. Sie richten sich nicht nach Tageszeiten, Wochenenden oder Feiertagen. Deshalb stellen Vor-Ort-Apotheken durch ein flächendeckendes, gut erreichbares Apotheken-Notdienstsystem an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr sicher, dass dringend benötigte Arzneimittel für Bürgerinnen und Bürger immer verfügbar sind. Auch an Heiligabend, den Weihnachtsfeiertagen, zu Silvester und Neujahr. „Wer dringend Arzneimittel benötigt, wird diese in einer diensthabenden Apotheke in der Nähe bekommen“, versichert Peter Vogt, Pressesprecher der Apotheker in Wesel.