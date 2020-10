Altglassammlung in Moers : Containerstandort Liebrechtstraße wird saniert

Moers Enni will Altglassammlung in Moers verbessern. Defekte Container sollen ausgetauscht und weitere Standorte aufgebaut werden.

Nun wird die Enni am Containerstandort Liebrechtstraße aktiv und repariert dort am Montag und Dienstag, 19. und 20. Oktober, die Holzpfosten der Umrandung. „Die Altkleider- und Altglasbehälter, die hier stehen, werden deswegen am Freitag, 16. Oktober, übergangsweise abgezogen. Wenn die Arbeiten erledigt sind, werden wir die Container spätestens am 23.Oktober wieder an ihren alten Standort zurückversetzen“, sagt Ulrich Kempken, bei der Enni Abteilungsleiter für Entsorgung und Reinigung, und bittet die Bürger um Verständnis.