Als Einkaufsstraße verliert die Homberger Straße in Moers an Attraktivität.

MOERS „Wie attraktiv ist eigentlich die Straße als Moerser Einkaufsmeile?“ Das fragte der Grafschafter am Wochenende Besucher und Ladeninhabern zwischen Königlichem Hof und dem ehemaligen „Horten-Kreisel“.

Das sah Elke Mosbach, Inhaberin des seit 30 Jahren an der Homberger Straße ansässigen Lampenfachgeschäftes „Moerser Lichterhaus“, ähnlich. Sie klagt jedoch nicht nur über die fehlende Laufkundschaft: „Die Veranstalter haben doch tatsächlich beim letzten Moerser Herbst hinter dem Diebels Alt eine Barriere errichtet, als wenn wir nicht mehr zu Moers gehören würden“, empört sie sich. „Fragen Sie dazu mal Giuseppe Morbin von der Eisdiele gegenüber!“ „Ja das stimmt“, bestätigte der, sah aber den Hauptgrund für den „Niedergang“ in seinem Abschnitt der Homberger Straße darin, dass seit 1983 dort nur noch Busse und Taxis, also keine privaten Autos mehr fahren dürfen. „Ich denke, dass alle Moerser Innenstadtbereiche unter dem zunehmenden Internet-Handel zu leiden haben“, vermutet eine Passantin. Sie hatte früher selber ein Geschäft an der Steinstraße und findet heute an der Homberger Straße „eigentlich immer noch alles, was sie braucht“. So zum Beispiel den Lotto- und Zeitschriftenladen von Patrick Rasch. Der hat das seit 30 Jahren bestehende Geschäft vor acht Jahren übernommen und sieht eine der Ursachen für den „geschäftlichen Niedergang“ des Bereichs hauptsächlich in den viel zu hohen Mieten und der mangelnden Investitionsbereitschaft der Hausbesitzer. „Wenn die mit ihren Mietansprüchen mal ein wenig runter gingen, würden sich wahrscheinlich auch wieder mehr neue Geschäfte ansiedeln.“ Nach dem Abriss des Horten-Kaufhauses profitiere man eigentlich nur noch von dem Busverkehr zum Königlichen Hof. Wenn der, wie die Politiker zurzeit planen, jetzt auch noch umgeleitet würde, müsse er seinen Laden wohl früher oder später dicht machen. „Ja, Horten hat der Homberger Straße in der Tat noch ein wenig Flair verliehen“, sagt Moerserin Gabriele Glöckler. Aber jetzt sei das Gelände nur noch ein „unansehnliches Loch“ in der Innenstadt. Auf eine entsprechend Frage hin wünschte sie sich in Zukunft für die Homberger Straße „ein paar mehr schöne Außengastronomie-Angebote, bessere Wohnmöglichkeiten für alte Menschen und einen gut sortierten Lebensmittelmarkt. Für Elke Mosbach und Patrick Rasch braucht die Homberger Straße als Einkaufsmeile mindestens drei Überlebenschancen. Erstens müssten dort die Bedingungen für die Ansiedlung kleiner, interessanter Geschäfte gefördert, zweitens das inzwischen verwahrloste Hortengelände wieder neu belebt, und drittens die Anliegen der Händler bei der angedachten Neugestaltung des Neuen Walls mehr mit einbezogen werden.