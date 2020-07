Verursacher stellt sich : Zerstörung von „Alltagsmensch“ in Moers soll ein Unfall gewesen sein

Zerstörung von „Alltagsmensch“ in Moers soll ein Unfall gewesen sein

Die Frauenskulptur des „Amerikanischen Paars“ der Künstlerin Christel Lechner aus Witten liegt zerstört am Boden. Foto: dpa/Stadt Moers

Moers Ein 22 Jahre alter Mann aus Moers hat sich beim Stadtmarketing und nach eigenen Angaben auch bei der Polizei gemeldet – und sich entschuldigt. Die Zerstörung einer Figur am Hans-Dieter-Hüsch-Platz sei keine Absicht gewesen.

Nach der Zerstörung eines „Alltagsmenschen“ am Hans-Dieter-Hüsch-Platz hat sich ein 22-jähriger Mann aus Kamp-Lintfort beim Stadtmarketing gemeldet und angegeben, dass er die Figuren aus Versehen zerstört habe. Er entschuldigte sich. Mit der Zerstörung anderer Figuren in Rheinberg – dort handelt es sich ebenfalls um „Alltagsmenschen“ – soll der Mann nichts zu tun haben. Ohrenzeugen hatten in der Nacht zu Sonntag Geräusche und ein Auto gehört.