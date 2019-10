Neukirchen Der Martinszug der Sonneck-Schule findet am Donnerstag, 7. November, statt. Los geht es um 17.00 Uhr am Freizeitzentrum Klingerhuf, dann geht es hinter der Sportanlage am Klingerhuf durch den Wald entlang in Richtung Fußgängerbrücke zum Grotfeldsweg - Grotfeldsweg bis Ende zum Schulgelände. Im Anschluss gibt es ein Martinsfeuer.