Vluyn Die Antonius-Schule (zusammen mit dem Awo-Kindergarten Sittermannstraße) zieht am Samstag, 10. November 2018, um 17.45 Uhr los und nimmt folgenden Weg: Sittermannstraße, Eichenstraße, Birkenstraße, Terniepenweg, Vluyner Südring, Im Mühlenwinkel, Sittermannstraße, Sportplatz des TUS Preußen Vluyn. Im Anschluss an den Zug gibt es das Martinsfeuer und das Martinsspiel auf dem Sportplatz. Die Pestalozzi-Schule zieht los um 18 Uhr und nimmt folgenden Weg: Waldmannsweg, Im schönen Winkel, Barlachstraße, Friesenweg, Feldstraße, Vluyner Nordring, Waldmannsweg, Schulhof. Im Anschluss an den Zug finden Martinsfeuer und Martinsspiel auf der Wiese vor der Turnhalle statt. Über vorweihnachtliche Dekorationen in den Fenstern der Anwohner würden sich die Kinder und Eltern sehr freuen.