St.-Josef-Krankenhaus : Musikalischer Gruß in Zeiten von Corona

Besuchsstop In Zeiten von Corona gilt in den Krankenhäusern bundesweit ein Besuchsverbot, um sowohl Patienten als auch das Krankenhauspersonal vor einer Infektion mit dem Virus zu schützen. Die Maßnahme gilt auch für das St.-Josef-Krankenhaus in Moers. In der Palliativstation des Klinikums wurde die Besuchszeit stark eingeschränkt.