Karneval : Alfred I. und Mareike I. regieren die Grafschaft

Endlich hat die Grafschaft wieder ein „großes“ Prinzenpaar: Prinz Alfred I. und Prinzessin Mareike I. wurden im Kulturzentrum Rheinkamp proklamiert. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Moers/Kamp-Lintfort Der KGK hat sein Prinzenpaar proklamiert. Auch sonst war karnevalistisch viel los in Moers und Umgebung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Peter Gottschlich

Mit Vollgas ist der Karneval aus den Startlöchern gekommen. Wir haben einige Sitzungen besucht.

Prinzenpaar hat Karneval im Blut

Die Räuber aus Köln waren umjubelte Stargäste der Grafschafter Funken Rot-Weiß in Scherpenberg. Foto: Grafschafter Funken

In der letzten Session wurde die Grafschaft von Kindern regiert. Max I.und Hannah I. von der KG Lusticana Meerbeck machten das Fehlen eines „großen“ Prinzenpaares vergessen. „Das Kinderprinzenpaar hat einen hervorragenden Job gemacht“, wurden die beiden jungen Karnevalisten von Bürgermeister Christoph Fleischhauer am Samstagabend im Rheinkamper Kulturzentrum gelobt. Einige Minuten zuvor hatte er Alfred Stienen (63, Senator, selbständiger Getränkelogistiker) den Pallmann übereicht, wie das Zepter in der Grafenstadt heißt, um ihn zum Prinzen Alfred I. zu erheben. Vorher hatte der neue Regent vom Kulturausschuss-Präsidenten Hansi Kitzhofer den Verdienstorden erhalten. Wie seine Prinzessin Mareike Nussbaum (51, Senatorin, selbständig und Chefin des Busunternehmens „Der Homberger“) gehört Alfred I. der Narrenzunft Homberg an. So auch das Gefolge: Gaby Stienen und Marita Bergt als Hofdamen, Enno Kramer als Prinzenführer, Basti Stienen als Standartenträger sowie Jürgen Bergt als Fahrer.

Helau! Der Kamp-Lintforter Kinderprinz Max I. mit seinem Bruder und Adjutanten Felix Koschare. Foto: Norbert Prümen (nop)

Begleitet wird das Prinzenpaar des Kulturausschusses Grafschafter Karneval außerdem von der Tanzgarde der Narrenzunft. Es legt in der fünften Jahreszeit zwischen Homberg und Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn 120 Auftritte hin. Dazu kommen 30 Auftritte in der Vorsession, die im Mai mit den ersten Frühjahr- und Sommerfesten der Karnevalsvereine begann. Als Motto hat es gewählt: „Karneval im Blut, uns geht’s gut.“

Für einen gute Zweck traten die Künstler bei „Vennikel lacht und staunt“ auf. . Foto: Norbert Prümen (nop)

Die Räuber mischen die Grafschafter Funken Rot-Weiß auf

„Captain“ Kurt Filler fand das Pfarrzentrum St. Konrad in Scherpenberg „einfach nur schnuckelig“. „Wir spielen gerne in kleinen Sälen“, erzählte der Gründer und Keyboarder der Kölner Band Räuber nach dem Auftritt. „Da springt der Funke schnell über.“ Und der Funke war beim Hoppeditzerwachen der Grafschafter Funken Rot-Weiß schnell übergesprungen. Als die Band mit kölscher Mundart „Am Eigelstein is Musik“ oder „Auf dem Maat stonn de Buren“ spielte, standen die Narren im Saal, sangen, klatschten und schunkelten – und sie setzten sich so schnell nicht wieder. Eine Dreiviertelstunde ließen es Sänger Sven West, Keyboarder „Captain“ Kurt Filler, Schlagzeuger Wolfgang „Wolli“ Bachem, Gitarrist Andreas „Schrader“ Dorn und Bassist Jürgen „Geppie“ Gebhard krachen. Sie holten auch Kira I. auf die Bühne, die kurz zuvor von Präsident Jörg Kamperhoff als Kinderprinzessin der Funken proklamiert worden war.

Das Kommen der Räuber nach Moers hatte ein Senator der Grafschafter Funken gesponsert. So hatten die Narren keinen Eintritt zu zahlen, wie immer beim Karnevalerwachen der Grafschafter Funken. 300 waren es gewesen, die vorab Karten reserviert hatten und in den Saal kamen. „Wir hätten weitere 300 Karten abgeben können“, sagte Vizepräsident Olly Olberts. „Das Telefon hat in den letzten Tagen ununterbrochen geklingelt. Aber es passen nicht mehr in den Saal.“

Vennikel lacht und staunt

In Vennikel standen Künstler im Rampenlicht, die oft auf närrischen Bühnen spielen. Der Abend im Vereinsheim des TV Vennikel stand unter dem Motto „Vennikel lacht und staunt“. 120 Zuschauer konnten sich kaum vor Lachen halten. Trotzdem war es nicht „nur“ ein Karnevalsabend, sondern eine Benefizveranstaltung. Organisiert wurde sie von Astrid und Andreas Minz, wie jedes Jahr seit 2014 am zweiten oder dritten Freitag nach den Herbstferien. Wie immer verzichteten die Künstler auf eine Gage. Andreas Minz kennt sie persönlich, weil er seit zwei Jahrzehnten als Bauchredner „Die Minze“ auftritt, oft in der fünften Jahreszeit.

Die Künstler kommen aus einem Umkreis von gut 100 Kilometern, diesmal zum Beispiel Zauberer Daniel Dück aus Ennigerloh bei Münster oder Bauchredner Jürgen Kellner aus Morsbach bei Wuppertal. Auch die Zuschauer reisen aus diesem Umkreis an. „Wir haben einen festen Stamm“, sagte Astrid Minz. „Nach zwei Tagen waren alle Karten weg.“

Der Erlös fließt einem wohltätigen Projekt zu. Im letzten Jahr gingen 3000 Euro an die Organisation Zebra Kids, die es zum Beispiel Kindern, die in einem Hospiz leben, ermöglicht, ein Heimspiel des MSV Duisburg mitzuerleben. In diesem Jahr erhält der Verein „Lina’s Rolli“ aus Jüchen bei Mönchengladbach den Erlös. Er baut für kleine Kinder kleine Spezialrollstühle, mit denen sie an Spiel und Sport teilhaben können. „Das Material für einen Rolli kostet 110 Euro“, berichtete Vorsitzender Detlef Jackels. „Mit dem Erlös kann ich fast 30 bauen.“

Max I. spielt Geige und Fußball

Max Koschare ist musikalisch. Er beherrscht die Geige und tritt zusammen mit seinem Bruder Felix Koschare auf, manchmal auch vor großem Publikum, wie bei der Kamper Nacht im Juli. Der zwölf Jahre Kamp-Lintforter ist auch sportlich. Er kickt beim SV Sevelen. Und der Gymnasiast ist künstlerisch unterwegs: Er entwarf seinen Prinzenorden selbst, obwohl Jugendprinzen das sonst nicht machen. Er platzierte darauf eine Geige mit Bogen, einen Fußball und eine Krone. Am Samstag verlieh er den Orden erstmals, nachdem er im Josef-Jeurgens-Haus vor 160 Narren zum Jugendprinzen proklamiert worden war.

Zu den ersten, denen er den eigenen Orden überreichte, zählten Bernd Grossauer, der ihm als Präsident des Festausschusses Kamp-Lintforter Karneval die Kette umgehängt hatte, Christoph Müllmann ihm als Vertreter von Bürgermeister Christoph Landscheidt das Zepter überreichte, sowie Hans-Peter Peißer, Präsident des Karnevalskomitees Kolping, der dem Prinzen die Mütze aufsetzte. KKV-Präsident Armin Linsinger rief Max I. dann zum Prinzen aus.