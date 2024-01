Musik in Moers „Flinke Finger“ beim „Akustik-Mittwoch“ im Peschkenhaus

Ein solch international renommierter Gitarrenvirtuose sei zum Beispiel Peter Finger, der das nächste Konzert am Mittwoch, 17. Januar, bestreiten wird, kündigte Kroll-Ploeger an. Finger, in Weimar geboren und jetzt in Osnabrück lebend, ist Musiker, Komponist, Verleger und Gitarrenbauer in einem. Er gilt als einer der wohl wichtigsten zeitgenössischen Fingerstyle-Gitarristen und Komponisten für Gitarrenmusik. Seine stilistische Bandbreite reicht von Romantik und Impressionismus über Jazz, Klassik und Traditional bis hin zu freier Tonalität. „Was der Kerl anpackt, gelingt immer“, schwärmt Co-Kurator Kroll-Ploeger von Finger.