Aktion „Soli-Brot“ in Moers Bürgermeister dankt engagierten Kindern

„Soli-Brot“ ist eine bundesweite Spendenaktion des bischöflichen Hilfswerks Misereor. Deshalb fließt das Geld in Projekte der katholischen Organisation. Bei der Aktion erfahren Kinder „vom Leben in anderen Ländern und dass nicht alle Menschen das tägliche Brot zum Leben haben“, heißt es auf www.misereor.de. Und weiter: „Dann starten die Kinder kreative Backaktionen und stellen zum Beispiel ihre Lieblingsmuffins oder kleine Brote her. Oder gewinnen Sie mit den Kindern die örtliche Bäckerei! Diese Backwaren geben sie dann gegen eine Spende ab – in der Nachbarschaft, auf dem Marktplatz, bei einer örtlichen Firma, beim Kita-Fest etc. Die Menschen im Ort erleben, dass viele Kinder bereit sind, zu helfen und sich für Menschen in Not zu engagieren.“