Engagement in Moers : Spende für bewegungsfreudige Schule

Moers Astrid-Lindgren-Schule erhält von „Bewegen hilft“ Geld für neue Spielgeräte.

Der Spielecontainer der Astrid-Lindgren-Schule in Scherpenberg hatte nach zwei Jahren, die er nun im Einsatz ist, eine Aufstockung dringend nötig. Da kam die großzügige Spende des Vereins „Bewegen hilft“ in Höhe von 1000 Euro gerade recht. Die Kinder der Schule freuen sich riesig, dass es endlich wieder neue Bewegungsmaterialien gibt, mit denen sie nicht nur in den Pausen in Bewegung kommen.