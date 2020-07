Charity-Aktion in Moers und Umgebung : Bewegen hilft: Jede verbrannte Kalorie zählt

(von links) Guido Lohmann, Ruth Scheuvens, Christian Schürmann und Julia Wessels sind sich einig: Bewegen hilft! Foto: Christoph Reichwein (crei)

Moers Die Firma Systemische Hilfe Niederrhein (SHN) ist Partner von Guido Lohmanns Charity-Aktion „Bewegen hilft“. Sie stellt 50 Fitnesstracker zur Verfügung, die Aufzeichnen, wie viele Kalorien ihre Träger verbrennen. Für jede Kalorie spendet SHN einen Cent für einen guten Zweck.

„Bewegen hilft“ heißt es wieder vom 7. bis zum 22. August. Guido Lohmann, Initiator der Charity-Aktion ruft dazu auf, sich zu bewegen und gleichzeitig die Arbeit von sozialen und karitativen Einrichtungen am Niederrhein zu unterstützen. Die Firma „Systemische Hilfen Niederrhein“ (SHN) ist Partner von „Bewegen hilft“. Ruth Scheuvens und Julia Wessels von SHN haben ihren Beitrag „#supportbuddies“ genannt. Dazu stellt SHN in Kooperation mit der Firma Fitbit 50 Fitness-Armbänder zur Verfügung. Wer bereits einen Fitness-Tracker besitzt, kann ebenfalls teilnehmen. Die Teilnehmenden sammeln Punkte in Form von verbrauchten Kalorien, welche das Armband bei Bewegung zählt. Mithilfe einer App auf dem Smartphone wird der tägliche Kalorienverbrauch aufgezeichnet. Ein Screenshot dieser Übersicht muss dann an die SHN geschickt werden, um die eigene Aktivität zu belegen. Dabei müssen keine sportlichen Höchstleistungen erbracht werden. Auch wer regelmäßig spazieren geht oder Rad fährt, könne wertvolle Punkte sammeln.

Pro verbrauchter Kalorie spendet SHN einen Cent an „Bewegen hilft“. Wer mitmachen möchte, muss sich zum 29. Juli unter bewegenhilft@shniederrhein anmelden. Am 5. August, 15.30 bis 17 Uhr, darf man dann seinen persönlichen Tracker vor der Zentrale der Volksbank an der Mühlenstraße in Moers abholen.

„Wir könnten wirklich keinen besseren Partner als die Systemischen Hilfen Niederrhein finden“, sagt Guido Lohmann. Die Firma hat sich die Begleitung von Kindern und Familien auf die Fahnen geschrieben. In drei Feldern engagiert sich das Team am gesamten Niederrhein: Mit der aufsuchenden Familienbegleitung werden zurzeit 40 Familien von sozialpädagogischen Fachkräften in ihrem Alltag unterstützt. Insgesamt 110 Mitarbeitende sind als Integrationshelfer an Schulen eingesetzt. Das dritte Feld ist der Pflegekinder-Dienst. Mit einem eigenen Konzept, einer eigenen Ausbildung und umfassenden Begleitung werden Familien befähigt, Pflegekindern ein neues Zuhause auf Zeit zu geben.

Das Engagement für gute Zwecke, insbesondere für Kinder und Jugendliche, ist Geschäftsführerin Scheuvens wichtig. Im vergangenen Jahr hat sich die Firma bereits tatkräftig an „Bewegen hilft“ beteiligt. Insgesamt konnte die Aktion damals den Rekordbetrag von 105.000 Euro an Einrichtungen im Kreis Wesel weiterleiten.