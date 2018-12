Benefizaktion in Moers: 120 Wünsche bedürftiger Senioren erfüllt

Moers Die Idee war ebenso simpel wie herzlich: In Moers konnte jeder, der wollte ganz einfach Senioren zu Weihnachten eine Freude machen, denen es wirtschaftlich nicht so gut geht. Direkt neben der Hütte Nummer 7 auf dem Moerser Weihnachtsmarktmarkt gab es dazu einen „Senioren-Wunschbaum“.

An dem konnten Bedürftige einen Zettel anbringen auf dem stand, welche Kleinigkeit sie gerne hätten. Und wer helfen mochte, der suchte sich einen Wunsch aus und erfüllte diesen. Die Verteilung der Geschenke erfolgte am Freitag und Samstag vor Weihnachten. 120 Wünsche von Senioren wurden erfüllt, weitere 140 Geschenke gehen an soziale Einrichtungen.

Die Wunschkarten waren von Ehrenamtlern unterschiedlichster sozialer Einrichtungen an Senioren ausgegeben worden. Der Dank der Organisatoren gilt nun vor allem den Menschen, die die Wünsche der Senioren erfüllt haben, sowie oftmals obendrein sehr kreativ bei der Verpackung der Geschenke waren. „Der jüngste Unterstützer ist übrigens gerade mal acht Jahre alt. Und das Päckchen mit der weitesten Entfernung kommt aus der Nähe von Kassel. So weit hat sich die Aktion herumgesprochen. All das wäre jedoch ohne das Moerser Stadtmarketing nicht möglich gewesen“, heißt es von Julia Voth. Sie ist Initiatorin der Hilfs-Aktion, die in Moers ihre erste Auflage erfuhr. „Wir waren häufig selber sprachlos, weil die Hilfsbereitschaft der Bürgerinnen und Bürger größer war, als wir zunächst vermutet hätten. Im Kopf sind wir bereits im neuen Jahr und überlegen, wie wir die Seniorenhilfe auch außerhalb der Weihnachtszeit fortsetzen können.“