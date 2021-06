„AH 1933“ : Linke im Kreis Wesel fordern Einzug von „Nazi-Kennzeichen“

Landrat Ingo Brohl hat das NRW-Verkehrsministerium um Klarstellung gebeten. Foto: ja/Arnulf Stoffel (ast)

Kreis Wesel Der Kreis Wesel hat ein Autokennzeichen mit der Kombination „AH 1933“ an eine Person mit Bezug zur Nazi-Szene ausgegeben. In einer anderen Stadt in NRW hat die Zulassungsbehörde bereits reagiert.