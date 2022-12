Entwicklungsagentur mit Millionen-Etat Liberale Union fordert strukturelle Veränderung für Citymanagement in Moers

Die Suche nach einem Nachfolger für Stadtmarketingchef Michael Birr ist abgeschlossen. Michael Kersting aus Schwerte wird Nachfolger an der Spitze von Moers Marketing. Der Rat der Stadt Moers hat diese Entscheidung Anfang Dezember in nichtöffentlicher Sitzung getroffen. Der 34-Jährige tritt seinen Posten am 1. Februar 2023 an. „Aber reicht hier ein einfaches ,Weiter so‘?, fragt jetzt die Liberale Union in einer Pressemitteilung.