Ärztin aus Moers klärt auf Das sind die vier Warnzeichen von Diabetes bei Kindern

Am 14. November ist Weltdiabetestag. Nach Angabe der Deutschen Diabetes Hilfe ist Diabetes die häufigste Stoffwechselerkrankung bei Heranwachsenden. Experten schätzen, dass ungefähr 30.500 Kinder und Jugendliche zwischen 0 und 19 Jahren in Deutschland Typ-1-Diabetiker sind, Tendenz steigend. Ein Kind von 670 erkrankt an Diabetes Typ 1. Grund genug für Andrea Finke, Kinderdiabetologin des Krankenhauses Bethanien Moers, auf die vier Warnzeichen von Diabetes bei Kindern hinzuweisen.