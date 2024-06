Ärgernis in Moers Umgefahrener Ampelmast wird erneuert

Endlich sei ein Ende der Rückstaus rund um den A-40-Zubringer in Sicht, teilte die Stadt Moers mit. Nach mehrfachen „Erinnerungen“ habe die Herstellerfirma der Ampelanlage an der Römerstraße / Essenberger Straße nun ein Datum für den Austausch des Ampelmasts samt Tiefbauarbeiten genannt: Es solle am Donnerstag, 20. Juni, losgehen.