Ärgernis in Moers Schotterkur für den Parkplatz Mühlenstraße

Die Grafenstadt Moers ist immer für eine Überraschung gut. So staunten am Montag manche Autofahrer nicht schlecht, als sie morgens auf den städtischen Parkplatz an der Mühlenstraße/Moerser Benden einbogen. Oder vielmehr einbiegen wollten, denn ein großer Teil der unbefestigten Parkplatzhälfte war ohne vorherige Ankündigung abgesperrt worden. Mitarbeiter der Enni waren dort mit Ausbesserungsarbeiten beschäftigt.