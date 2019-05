Moers : Ärger wegen Scherben auf Spielplatz

Der Müll gehörte zu den harmloseren Hinterlassenschaften auf dem Spielplatz. Foto: Birgit Braune-van Lunzen

Moers Schon wieder gibt es Ärger rund um den Freizeitpark Kapellen. Am Wochenende haben Unbekannte dort Müll und Glasscherben am Spielplatz hinterlassen. Privatleute haben sie weggekehrt. Die CDU greift das Thema auf.

Nächtliche „Feiern“ im Freizeitpark Kapellen kommen immer wieder mal vor. Dass dabei Müll liegen bleibt, ist leider auch nichts Neues. Am vergangenen Wochenende schlugen Unbekannte aber besonders heftig über die Stränge. Am Spielplatz im Freizeitpark hinterließen sie nicht nur leere Bierfässchen, Becher und anderen Unrat, sondern jede Menge Scherben, offenbar von zerbrochenen Flaschen. Spielplatzpatin Birgit Braune-van Lunzen entdeckte die Bescherung am Sonntagmorgen. „Ich habe per Mail die Kundenzentrale der Enni informiert“, sagte die Kapellenerin am Montag. Weil die Scherben zwei Stunden später aber noch da waren, griff Braune-van Lunzen zusammen mit ihrem Mann und einer weiteren Kapellenerin selbst zu Harke und Besen und säuberte den Spielplatz selbst. „Auf dem Spielplatz waren schon Kinder. Sie hätten sich verletzten können.“

Bei Facebook erhielten die Kapellener viel Lob für ihren Einsatz. Gleichzeitig gab es Schelte für Stadt und Enni. Die Junge Union (Birgit Braune-van Lunzens Sohn ist Mitglied in deren Vorstand) wirft dem Ordnungsamt der Stadt und der Enni „Versagen“ vor. Ingo Brohl, Vorsitzender des CDU-Ratsfraktion kündigte gegenüber unserer Zeitung an, das Thema in der Fraktion aufzunehmen. Er deutete die Diskussionsrichtung an: „Wir wollen ein Glasverbot auf Spielplätzen.“ Zudem denke die CDU daran, für Kapellen eine Parksatzung zu beantragen, wie es sie inzwischen für Schloss und Freizeitpark in Moers gibt. Und: Die CDU möchte ihre Forderung erneuern, das Ordnungsamt personell aufzustocken.

Info Entstörungsstellle der Enni ist immer erreichbar Die Entstörungsstelle der Enni ist auch am Wochenende rund um die Uhr erreichbar unter 02841 104-114. Bei Fragen zu Baustellen kann man sich an die 02841 104-600 wenden. „Da geht immer jemand ran“, verspricht Herbert Hornung. Das Kinder- und Jugendbüro der Stadt ist wochentags unter 02841 201-834 erreichbar.

Enni-Pressesprecher Herbert Hornung wies am Montag darauf hin, dass der Bereitschaftsdienst der Enni bei Gefahr im Verzug sehr wohl auch am Wochenende tätig werde. „In solchen Fällen sollten sich Bürger an unsere Entstörungsstelle wenden“, betonte Hornung. „Sie ist rund um die Uhr besetzt.“ (siehe Info) Die Kundenzentrale der Enni sei dagegen am Wochenende nicht besetzt, deshalb sei die Mail von Birgit Braune-van Lenzen erst am Montag Morgen registriert worden. „Unsere Leute waren sofort auf dem Spielplatz und haben dort sauber gemacht.“ Wenig später seien auch nochmal die Spielplatz-Kontrolleure der Enni ausgerückt, um den Zustand des Spielplatzes zu überprüfen.