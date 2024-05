Wegen Großbaustelle in Moers Ärger um Schulwegsicherheit – Was die Stadt sagt

Das sieht die Fraktion „Die Fraktion“ anders. Weil die Bauarbeiten an der Filder Straße die Verlegung von Bushaltestellen nötig gemacht haben, sorgt sich die Schulleitung des Gymnasiums Filder Benden, wie berichtet, um die Sicherheit ihrer Schüler. Bedenken bestehen dort vor allem in Bezug auf die reguläre Haltestelle Solimare, die ein Überqueren der viel befahrenen Venloer Straße über eine Fußgängerampel nötig macht. Aber auch mit der Lösung „Krefelder Straße“ war man am Filder Benden zunächst nicht glücklich, weil über Letztere für baustellenumfahrende Autofahrer der Weg am schnellsten in die Moerser Innenstadt führt.