Schule in Moers Begabte Adolfiner stellen ihre Forschungsprojekte vor

„Wir sehen es am Adolfinum als unsere Aufgabe an, möglichst alle Schülerinnen und Schüler individuell zu fördern. Ich freue mich, dass in diesem Jahr so viele von dem Angebot Gebrauch machen, den Unterricht zu verlassen, um an ihren Projekten zu arbeiten“, so Schulleiter Thorsten Klag. Im Erweiterungsprojekt bekommen dazu ausgesuchte Schüler die Möglichkeit, sich über einen längeren Zeitraum unabhängig vom Unterricht mit einem selbst gewählten Thema zu beschäftigen.