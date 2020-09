Fahrradklimatest 2020 : ADFC-Umfrage: Wie fahrradfreundlich ist Moers?

Moers/Neukirchen-Vluyn Wer teilnehmen möchte, muss bis Ende November 27 Fragen online beantworten. Diesmal geht es insbesondere um das Thema „Radfahren in Zeiten von Corona“.

Bis Ende November läuft die Umfrage zum ADFC-Fahrradklima-Test 2020. Der Fahrradclub ADFC ruft gemeinsam mit dem Bundesverkehrsministerium Radfahrerinnen und Radfahrer dazu auf, die Fahrradfreundlichkeit von Städten und Gemeinden zu bewerten. Der Test hilft, Stärken und Schwächen der Rad­verkehrsförderung zu erkennen. In diesem Jahr ist das Radfahren in Zeiten von Corona das Schwerpunktthema.

Rebecca Peters, stellvertretende ADFC-Bundesvorsitzende sagt: „Corona hat viele Menschen zum Radfahren gebracht, die das noch nie oder schon lange nicht mehr gemacht haben. Städte sollten jetzt alles daran setzen, diese Neuaufsteiger auf dem Rad zu halten und ihnen dafür einladende und sichere Infrastruktur anzubieten. Der Fahrradklima-Test soll zeigen, wie gut das schon gelingt.“ Karl-Heinz Degen von der Ortsgruppe Moers/Neukirchen-Vluyn ergänzt: „Moers hat das Angebot für den Radverkehr in letzter Zeit schon verbessert. Jetzt geht es um die Frage: Kommen die Verbesserungen bei den Bürgerinnen und Bürgern an? Was läuft schon gut – was kann noch besser werden?“