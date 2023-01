Acht Großprojekte Auf diesen Straßen wird 2023 in Moers gebaut

Burgstraße Die Burgstraße verbindet die Steinstraße mit der Haagstraße. Der Abwasserkanal ist bereits durch einen Inliner zukunftsfähig gemacht worden. Von März bis Juli 2023 dauert das Projekt auf der 70 Meter langen Straße. Fernwärme wird verlegt, Frischwasser-, Gas- und Niederspannungsstrom (230 Volt) werden neu verlegt.



Kastellplatz Der Kastellplatz vor dem Moerser Schloss erhält von Februar bis Mai 2023 eine Entwässerung, damit das Wasser des Parkplatzes, das Öl der Fahrzeuge enthalten kann, nicht mehr ungefiltert im Boden versickert, sondern abgeführt wird, wie es gesetzliche Pflicht ist. Es werden drei Kanalstränge verlegt. Der Kastellplatz behält sein Bild mit Pflasterung. Während der Bauzeit kann rund die Hälfte der Stellplätze genutzt werden, während die andere abgesperrt ist.



Wilhelm-Schroeder-Straße Ende Juni 2023 beginnt das Projekt, das drei Monate später abgeschlossen sein soll. Zwischen Feldstraße und Klever Straße soll der Regen- und Schmutzwasserkanal auf 230 Meter durch einen Inliner saniert werden. Weil die Querschnitte groß sind, kommt es zu einer Vollsperrung dieser innerstädtischen Verkehrsader. Enni-Sprecher Herbert Hornung sagt, dies sei die Baustelle, die im Jahr 2023 zu der größten Beeinträchtigung führt. Deshalb sei der Baubeginn in die Sommerferien gelegt worden.



Am Schürmannshütt Im Gewerbegebiet Hülsdonk wird ab Ende 2023 das westliche Teilstück der Straße „Am Schürmannshütt“ saniert, das an der Straße „Am Jostenhof“ endet. Kanal und Straßen werden erneuert, um gesetzliche Pflichten zu erfüllen. Der Verkehr wird zeitweise über eine Einbahnstraße, zeitweise über eine Ampel geregelt. Mitte 2026 soll das Vorhaben abgeschlossen sein, das die Mitarbeiter und Kunden von Betrieben genauso beeinträchtigen, wie Zulieferer. In Navigationssystemen ist das Projekt eingespeist.



Wörthstraße Mitte 2023 startet der dritte Bauabschnitt rund um die Filderstraße an der Wörthstraße. Schmutz und Regenwasserkanäle werden erneuert. Der Straßenquerschnitt wird neu aufgebaut. In den Teilabschnitten kommt es zu Totalsperrungen. Der dritte Bauabschnitt geht über die Filder Straße, die Dr.-Karl-Hirschberg-Straße und die Zahnstraße und soll Ende 2026 abgeschlossen sein.



Bonifatiusstraße Die Versorgungsleitungen, wie Strom und Frischwasser, unter der Bonifatiusstraße werden zwischen der Tonstraße und der Asberger Straße saniert. Hausanschlüsse werden erneuert. Das Projekt soll im Februar starten und im Juli abgeschlossen sein.



Parkplatz Solimare Im Herbst 2022 begann das Projekt Parkplatz Solimare, das Mitte 2024 beendet sein soll. Es gibt fünf Bauabschnitte. Der Parkplatz wird durch Bäume aufgelockert und erhält eine moderne Beleuchtung. Das Wasser versickert nicht mehr im Boden des dortigen Wasserschutzgebiets, sondern wird aufgefangen und ins Kanalnetzt abgeleitet.



Bahnhofstraße in Kapellen Der erste Bauabschnitt zwischen Hermann-Thelen-Platz und Nieper Straße läuft. Auf den Bahnhofstraße soll im März die Einbahnstraße zugunsten einer Ampelregelung aufgehoben werden. Wenn der Kreisverkehr von Nieper Straße und Bahnhofstraße gebaut wird, kommt es dort für drei Wochen zu einer Vollsperrung. Ende 2023 soll der erste Bauabschnitt beendet sein. Zum Jahreswechsel soll der zweite Bauabschnitt beginnen, der vom Hermann-Thelen-Platz bis zu Neukirchner und zur Moerser Straße reicht. Dieser Abschnitt ist noch nicht vergeben. Diana Schiffer geht von eineinhalb Jahren Bauzeit aus. Wenn alles gut läuft, könnte das Projekt Mitte 2025 abgeschlossen sein. (