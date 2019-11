Großeinsatz der Feuerwehr : Acht Pferde aus Schlammloch in Rheurdt gerettet

Rheurdt In Rheurdt sind acht ausgebüxte Pferde aus einem Schlammloch gerettet worden. Die Feuerwehr war mit 22 Kräften im Einsatz. Die Pferde seien erschöpft, aber wohlauf, hieß es.

Die gesamte Feuerwehr Rheurdt sowie die Drehleiter der Feuerwehr Neukirchen-Vluyn sind am frühen Donnerstagnachmittag zu einer außergewöhnlichen Tierrettung auf den Bergdahlsweg gerufen worden. Am Islandpferdehof Niederrhein waren elf Pferde ausgebüxt und in eine im Sommer nahezu vollständig ausgetrocknete „Kull“ galoppiert. An einer besonders aufgeweichten und seifigen Stelle verloren die Pferde den Halt und sanken zum Teil tief in den Boden ein. Drei Pferde konnten sich noch mit letzter Kraft retten. Die übrigen acht Tiere drohten immer tiefer einzusinken und waren bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bereits sichtlich erschöpft.