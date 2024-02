Als Dompredigerin von Moers nach Berlin So lief der Abschied von Pfarrerin Christiane Münker-Lütkehans

„Du wirst uns als rheinische Kirche fehlen. Aber Du wirst dem Berliner Dom guttun. Man muss auch gönnen können“, sagte Thorsten Latzel, Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland (EKiR). Zuvor hatte er in seiner Ansprache die Verdienste der scheidenden Theologin sowohl in der Gemeinde als auch in der Landeskirche gewürdigt.