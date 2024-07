Abgemagert, krank und voller Flöhe Trauriges Schicksal – sechs Katzenjunge auf Parkplatz ausgesetzt

Gerade in den Sommerferien werden immer öfter Tiere ausgesetzt. Eine bundesweite Entwicklung, bei der es jetzt in der Region ein besonders traurigen Fall gibt. Auf einem Parkplatz in Moers sind sechs vernachlässigte und abgemagerte Kätzchen gefunden worden. Das hat der Bund Deutscher Tierfreunde (BDT) mitgeteilt, der auch den Gnadenhof in Weeze betreibt. „Die kleinen Katzen werden jetzt aufgepäppelt und tiermedizinisch betreut“, so der Verein, der auch Träger der Tierherberge in Kamp-Lintfort ist. Die erste Nacht hätten die Tiere gut überstanden.