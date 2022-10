Abgabefrist für Grundsteuererklärung: Finanzamt in Kamp-Lintfort gibt letzte Tipps ​

Grafschaft Bislang gilt: Die Grundsteuererklärung muss bis zum 31. Oktober abgegeben werden. Ulrike Sondermann, Leiterin der Landesbehörde in Kamp-Lintfort, erklärt, worauf beim Ausfüllen der Formulare geachtetw erden muss.

Online-Finanzamt Elster nutzen Die Abgabe der Feststellungserklärung ist über das Online-Finanzamt Elster unter www.elster.de möglich. „Ein Vorteil der Abgabe ist die digitale Endkontrolle, die die fertige Erklärung auf Vollständigkeit und Plausibilität überprüft“, erklärt Sondermann. Besonderer Tipp: Was vielen Personen nicht bewusst ist: Die Abgabe der Feststellungserklärung kann auch über den Elster-Zugang von nahen Angehörigen erfolgen. „Besitzt beispielsweise die Tochter ein Benutzerkonto, können die Eltern dieses mitnutzen. Auch, wenn Ihre Tochter bereits die eigene Feststellungserklärung über dieses Konto abgegeben hat.“ Die Erklärung kann auch digital über andere Software-Anbieter erfolgen, die diesen Service anbieten. Wenn die Online-Abgabe nicht möglich ist: Papier-Vordrucke ausfüllen und abgeben: Papier-Vordrucke gibt es beim Finanzamt. Aktenzeichen angeben Für die Feststellungserklärung wird das Aktenzeichen benötigt. „In dem individuellen Informationsschreiben, das Eigentümerinnen und Eigentümer von Wohngrundstücken von ihrem Finanzamt erhalten haben, finden sie die überwiegenden Angaben für ihre Erklärung“, sagt Ulrike Sondermann. „Auch das Aktenzeichen ist dort zu finden. In der Feststellungserklärung ist das die erste Eingabe, die gemacht werden muss. Es ist daher als erstes Aktenzeichen und nicht Steuernummer auszuwählen. Dann kann es ohne Sonderzeichen eingetragen werden.“ Das Aktenzeichen ist auch auf einem früheren Einheitswert-Bescheid des Finanzamtes oder auf dem Grundsteuerbescheid der Gemeinde zu finden.

Grundsteuer-Hotline Für individuelle Rückfragen zur Grundsteuerreform ist das Finanzamt Kamp-Lintfort unter Telefon 02842 121-1959 von Montag bis Freitag, 9 bis 18 Uhr, erreichbar. „Unsere Hotline ist bestens informiert und hilft Ihnen gerne weiter“, sagt Behördenleiterin Ulrike Sondermann. „Die meisten Anliegen können wir bereits am Telefon klären. Die Kolleginnen und Kollegen an der Hotline leisten hervorragende Arbeit und unterstützen, wo sie können. Das zeigen auch die Rückmeldungen der Bürgerinnen und Bürger.“

Angaben zu Eigentumswohnungen machen Eigentümerinnen und Eigentümer von Eigentumswohnungen wollen häufig wissen, ob in der eigenen Feststellungserklärung auch Angaben zu weiteren Personen erforderlich sind, die eine andere Eigentumswohnung im Haus besitzen. Antwort: Das müssen sie nicht. Sie tragen in Zeile 11 nur die Daten zu ihrem Anteil am Gemeinschaftseigentum und ihrer eigenen Wohnung und, falls vorhanden, den zugehörigen Garagenstellplatz ein. „Der Miteigentumsanteil ist zum Beispiel im Kaufvertrag oder in der Teilungserklärung zu finden“, sagt Sondermann.