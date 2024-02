Müll sammeln in der Schlossstadt Moerser Bürgermeister ist bei Abfallsammeltag dabei

In der Tat erfreuen sich die Abfallsammeltage in der Grafenstadt seit 2007 großer Beliebtheit und finden seither im Rahmen der Initiative „Sauberes Moers“ alljährlich am zweiten Samstag im März statt. Meist packen gut 1000 Freiwillige mit an, genau wie Bürgermeister Christoph Fleischhauer, der auch in diesem Jahr bei einer Kinderaktion rund um den Enni-Sportpark in Rheinkamp dabei sein wird. So dürften die vielen fleißigen Hände wieder viel wilden Müll einsammeln und so zu einem besseren Stadtbild beitragen.